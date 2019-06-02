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Joshua unvanlarını kaybetti

1 saat önce

NEW Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini kaybetti.

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NEW Büyük Britanyalı boksör Anthony Joshua, Meksika asıllı ABD'li Andy Ruiz'e yenilerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini kaybetti.
ABD'nin New York kentindeki Madison Square Garden'da yapılan ağır sıklet unvan maçında, 21'i nakavtla olmak üzere kariyerindeki 22 karşılaşmayı da kazanan Joshua ile 32 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunan Ruiz karşılaştı.
Müsabaka öncesi fazla şans tanınmayan Ruiz, Joshua'yı 4 defa yere düşürdüğü mücadeleyi 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak büyük bir sürprize imza attı.
Ringden ilk kez mağlup ayrılan 29 yaşındaki Joshua, unvanlarını kaybetti. Aynı yaştaki Ruiz, dört büyük profesyonel boks organizasyonundan üçünün (WBA, WBO, IBF) ağır sıklet kemerlerinin sahibi oldu.
Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemerini ise ABD'li Deontay Wilder'da elinde tutuyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:42 Kaynak: AA
Meksika, Anthony Joshua, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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