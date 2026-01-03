Jota Silva: Hedefimiz Kupalar

Beşiktaş'ta forma giyen hücum oyuncusu Jota Silva, siyah-beyazlı takımda kupalar kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Portekizli futbolcu, Antalya'da gerçekleştirilen günün ikinci çalışması öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sakatlığını atlatarak takımla çalışmaya başladığını anlatan Jota Silva, "Şükürler olsun ki çok ağır bir sakatlık değildi. Ufak bir sakatlıktı ve devre arasını da tedavim için değerlendiriyorum. Takıma yavaş yavaş katılıyorum. Takımın içerisindeyim. İlk maçta hazır olacağımı düşünüyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın oyuncularla iletişiminde övgüyle söz eden 26 yaşındaki futbolcu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Her oyuncu her zaman oynamak ister. Bu çok doğaldır. Hocanın da bu konularda işi zor oluyor. Hep bir tercih yapmak zorunda. İlk dönemlerde çok fazla forma şansı bulamadım ama takıma yardım etmek için hep çalıştım ve ilk yarının sonlarına doğru sürekli ilk 11'de oynamaya başladım. Benim asıl derdim tamamen takımın iyi olması, takıma katkı sağlamak, kazanmak için sürekli mücadele etmek. Takım olarak hepimizin yapmak istediği şey daha çok gelişip, kupalar kazanmak, başarılar kazanmak."

Jota Silva, kazanma ruhunu sahaya yansıtmak istediğinin altını çizerek, "Benim oyun şeklim böyle. Milli takıma da bu şekilde ulaştım. Sahada 5 dakika, 10 dakika, 90 dakika farketmez, her zaman yüzde 100'ümü vermek için sahada oluyorum, çalışıyorum. Bunu da sürekli yapacağım. Benim karakterim böyle. Böyle bir oyuncu olduğumu taraftarların anlaması beni çok mutlu ediyor. Beşiktaş'ı temsil etmek, her zaman yüzde 100'ümü vermek, bu takımla bir şeyler kazanmak, başarılar kazanmak, kupalar kazanmak en büyük hedefimiz." ifadelerini kullandı.

Önceliğinin takımın başarısı olduğunu vurgulayan Jota Silva, "Gol atmayı, asistler yapmayı seviyorum. Herkes bundan mutlu olur. Goller atmak, asistler yapmak herkesi mutlu eder. Ben de bu anlamda maksimum sayıya ulaşmak istiyorum. Kafamda koyduğum bir hedef yok ama dediğiniz gibi takıma yardımcı olmak istiyorum. Önemli olan zaten kolektif olarak takım ruhunu, savaşma ruhunu sahada gösterip, sonuçları almak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Yaptığımız hataları biliyoruz"

Jota Silva, performans olarak takımın daha iyiye gitmesi gerektiğini vurguladı.

Sezonun ilk yarısında takım olarak yaptıkları hatalar üzerine çalıştıklarını belirten deneyimli oyuncu, şunları kaydetti:

"Tüm takım arkadaşlarım için konuşuyorum. Daha iyi bir ikinci yarı görmek istiyoruz. Yaptığımız hataları biliyoruz, bu hatalar üzerine çalışıyoruz. Bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Ama sonuç alamamak, maç kazanmamak sadece ofansif oyuncularla, defansif oyuncularla alakalı değil. Tamamıyla takımla alakalı. Beraber savunma yapıyoruz. Beraber hücum yapıyoruz. Bu kolektif bir sonuç. Hocamızın da sürekli belirttiği gibi daha iyiye gitmemiz lazım. Sahada daha çok beraber olmamız lazım."

Sözleşmesiyle ilgili detaya değinen Portekizli kanat oyuncusu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Evet opsiyon maddesi var. Dürüst olacağım, şu an bunun konuşulması gereken zaman değil. Devre arasındayız. Şu an önemli olan takıma katkı sağlamak. Bu konuda sezon sonu geldiği zaman benim temsilcilerim ve kulüp beraber otururuz. İki taraf için de en iyi karar neyse onu veririz. Şu an bunu düşünmemiz gereken bir zaman değil."