Jumanji: Welcome To The Jungle filminin başarısı, serinin devam filmlerine ışık tutmuştu fakat devam filmlerinin serinin başarısını nasıl devam ettireceği merak konusuydu. Serinin devam filmi Jumanji: The Next Level filminin fragmanında yapımcıların bu soruya "Kevin Hart ve Dwayne Johnson 'a yaşlı karakterler oynatmak" cevabı verdiğini görüyoruz ve fikir, şimdilik iyi işliyor gibi görünüyor.Filmi biraz daha açmak gerekirse Spencer karakteri, oyun içinde ortadan kayboluyor ve üç arkadaşı onu kurtarmak için birlikte çalışıyorlar. İşleri karışık hâle getiren şeyse karakterlerin ilk filmdeki avatarlarına sahip olmamaları. Örneğin Dwayne Johnson, artık Spencer karakterini değil, Spencer'ın dedesi DeVito karakterini canlandırıyor. Kevin Hart'sa artık Franklin karakterini canlandırıyor. Karen Gillan tarafından canlandırılan Martha karakteri içinse işler yolunda görünüyor ancak Bethany'nin zıplamadan sonra nereye kaybolduğu bilinmiyor.Yayınlanan fragmana gösterilen ilgi, filmin yapımcılarını memnun edeceğe benziyor. Kevin Hart ve Dwayne Johnson oldukça iyi bir ikili oldular. Böyle giderse Jumanji serisinin yeni filmlerini görmemek için hiçbir sebep yok. Bu arada film, Aralık ayında beyaz perdede olacak.