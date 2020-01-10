Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber sütyensiz görüntülendi

Grammy ödüllü ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber'ın manken eşi Hailey Baldwin Bieber, eşinin Los Angeles'taki stüdyosuna dans dersi için gittiği sırada basın mensupları tarafından görüntülendi.

SÜTYENSİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Los Angeles'ın ünlü bir caddesinde görüntülenen Hailey Bieber'ın sütyen takmaması dikkatlerden kaçmadı. 23 yaşındaki manken, daha sonra Beverly Hills'de bulunan South Beverly Grill adlı bir mekanda bir arkadaşıyla birlikte tatlı yedi.

JUSTİN BİEBER LYME HASTALIĞINA YAKALANDI

Öte yandan Justin Bieber, geçtiğimiz günlerde Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini açıkladı. Ünlü popçu, genelde Ixodes ricinus (sakırga) türü kenelerin ısırması ile insana bulaşan ve grip benzeri, nörolojik sorunlara, eklem ağrıları gibi semptomlara neden olan Lyme hastalığıyla mücadele ettiğini söyledi.

"ÜSTESİNDEN GELECEĞİM"

Bieber, hastalıkla mücadelesini Youtube kanalında yayınlayacağı videolar dizisiyle anlatacağını söyledi.

Bieber, Yayınlayacağı videolarla ilgili "Mücadele ettiğimi ve üstesinden geldiğim ilgili her şeyi öğrenebileceksiniz" ifadelerini kullandı.