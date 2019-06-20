Son Dakika Haberleri: Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı
Son Dakika Spor Haber

Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı

40 dakika önce

Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam Maurizio Sarri için imza töreni gerçekleştirdi.

Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı, System.String[]
Serie A takımlarından Juventus, teknik direktörlük görevine getirdiği İtalyan teknik adam Maurizio Sarri için imza töreni gerçekleştirdi.

İtalyan ekibi Juventus, takımın başına getirdiği deneyimli teknik adam Maurizio Sarri için Allianz Stadyumu'nda imza töreni düzenledi. Sarri, İtalyan ekibiyle 2022 yılına kadar olan sözleşmesine imzayı attı. Toplantıda açıklamalarda bulunan 60 yaşındaki teknik adam, Juventus'ta olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Juventus şu anda en iyi İtalyan kulübü. Kişisel nedenlerden dolayı İtalya'ya dönmem gerektiğini hissettim. Bana İtalya'ya dönmek için iyi bir fırsat verdiler. İkna etmek için çok kararlıydılar. Bu da beni mutlu etti. Gördüğüm ilgiden dolayı mutluyum" diye konuştu.

İtalya'da en son Napoli'yi çalıştıran Sarri, Chelsea ile bu sezon UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanmıştı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:57 Kaynak: İHA
İtalya, Juventus, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Milan'ın yeni teknik direktörü Marco Giampaolo oldu! Juventus'ta Sarri dönemi resmen başladı! Sloukas, Fenerbahçe'de kaldı! 6 milyon euroluk teklif Tottenham'dan Eljif Elmas için müthiş teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 16:37:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Juventus'ta Maurizio Sarri resmi imzayı attı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]