Kaani'nin Bağdat Ziyareti: Silahlı Grupların Birliği

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Habere göre Bağdat'ta silahlı grupların liderleriyle bir araya gelen Kaani'nin birkaç saat süren ziyaretinin ana gündem maddesi, "direniş gruplarının silahlarının düzenlenmesi ve devlet kontrolüne alınması" oldu. Kaani'nin görüşmede, gruplar arasında yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi ve konunun bir iç gerilime dönüşmemesi için çaba sarf edildiği belirtildi.

Gruplar arasında görüş ayrılığı

Haberde, İsmail Kaani'nin bu müdahalesinin, Irak'taki silahlı gruplar arasında baş gösteren fikir ayrılıklarının ardından geldiğine dikkat çekildi. İran destekli silahlı Şii gruplardan Asaib Ehlil Hak, silahların devlet elinde toplanması ilkesine yeşil ışık yakarken, 6 grubu temsil eden Irak Direniş Koordinasyonu, silahlarını "kutsal" olarak nitelendirmiş ve yabancı güçler tamamen çekilmeden silahsızlanmayı reddetmişti.

Kaani'den "birlik" talimatı

Habere göre Kaani, silahlı grupların liderleriyle yaptığı görüşmede, tutum birliğinin önemine vurgu yaparak iç çekişmelerden kaçınılması ve sürecin güvenlik istikrarını bozmayacak şekilde koordineli bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini ifade etti. - BAĞDAT