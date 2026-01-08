Kaani'nin Bağdat Ziyareti: Silahlı Grupların Birliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Kaani'nin Bağdat Ziyareti: Silahlı Grupların Birliği

08.01.2026 17:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İranlı General İsmail Kaani, Bağdat'ta silahlı gruplarla bir araya gelerek birlik talep etti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani'nin Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Irak medyasında yer alan ve adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General İsmail Kaani, Irak'ın başkenti Bağdat'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Habere göre Bağdat'ta silahlı grupların liderleriyle bir araya gelen Kaani'nin birkaç saat süren ziyaretinin ana gündem maddesi, "direniş gruplarının silahlarının düzenlenmesi ve devlet kontrolüne alınması" oldu. Kaani'nin görüşmede, gruplar arasında yaşanabilecek muhtemel anlaşmazlıkların önüne geçilmesi ve konunun bir iç gerilime dönüşmemesi için çaba sarf edildiği belirtildi.

Gruplar arasında görüş ayrılığı

Haberde, İsmail Kaani'nin bu müdahalesinin, Irak'taki silahlı gruplar arasında baş gösteren fikir ayrılıklarının ardından geldiğine dikkat çekildi. İran destekli silahlı Şii gruplardan Asaib Ehlil Hak, silahların devlet elinde toplanması ilkesine yeşil ışık yakarken, 6 grubu temsil eden Irak Direniş Koordinasyonu, silahlarını "kutsal" olarak nitelendirmiş ve yabancı güçler tamamen çekilmeden silahsızlanmayı reddetmişti.

Kaani'den "birlik" talimatı

Habere göre Kaani, silahlı grupların liderleriyle yaptığı görüşmede, tutum birliğinin önemine vurgu yaparak iç çekişmelerden kaçınılması ve sürecin güvenlik istikrarını bozmayacak şekilde koordineli bir çerçevede yürütülmesi gerektiğini ifade etti. - BAĞDAT

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Bağdat, Son Dakika

Son Dakika Politika Kaani'nin Bağdat Ziyareti: Silahlı Grupların Birliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:50:47. #7.11#
SON DAKİKA: Kaani'nin Bağdat Ziyareti: Silahlı Grupların Birliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.