Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı - Son Dakika

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Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı
7 saat önce
Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.
Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.
Dünya çapında küresel salgına dönüşen korona virüsü nedeni ile Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar almıştı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:35 Kaynak: İHA
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