Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı - Son Dakika
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Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı

7 saat önce

Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı, System.String[]

Suudi Arabistan'da korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Kabe ve Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı.

Dünya çapında küresel salgına dönüşen korona virüsü nedeni ile Mekke'deki Kabe ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'de cemaatle namaz askıya alındı. Suudi Arabistan makamları daha önce Kabe ve Mescid-i Nebevi dışında ülkedeki camilerde cuma namazı başta olmak üzere cemaatle namaz kılınmasına ara verilmesi yönünde karar almıştı.

(İHA)

Suudi Arabistan, Mekke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 08:35 Kaynak: İHA

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