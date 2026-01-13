Kablo Firmasına Fason Şirket Darbesi: 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
Kablo Firmasına Fason Şirket Darbesi: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kablo Firmasına Fason Şirket Darbesi: 6 Şüpheli Tutuklandı
13.01.2026 12:21
Denizli kablo firması, çalışanları tarafından 5 milyon dolar zarara uğratıldı; 6 şüpheli tutuklandı.

DENİZLİ (İHA) – Kablo sektörünün önemli markalarından olan Denizli firması, fason şirket kuran çalışanları tarafından 5 milyon dolar zarara uğratıldı. Firmanın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada 4'ü firmanın İstanbul şubesinde görevli personel olmak üzere 6 şüpheli tutuklandı.

Türkiye kablo sektörünün önemi markalarından olan Denizli firması, İstanbul şubesinde çalışan personellerinin usulsüz işlemler yoluyla haksız kazanç elde ettiği ve şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı firmanın başvurusu üzerine "Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık ve sahtecilik" suçları bakımından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında aralarında kablo firmasının İstanbul şubesinde çalışan 4 personel de olmak üzere birisi yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şube çalışanları M.Ç., M.Ş., M.R.K. ve R.D. ile şüphelilerin suç işlemek için kurdukları fason şirket çalışanları N.Y. ve O.Ö. sevk edildikleri İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İşlemleri tamamlanan Suriye uyruklu M.R.K. ülkesine sınır dışı edildi.

Denizli firmasını yaklaşık 5 milyon dolar zarara uğrattıkları iddia edilen ve haklarında suç gelirlerinin aklanması suçu bakımından da soruşturma açılan şüphelilerin, suçu gizlemek için kurdukları fason kablo şirketi hakkında ise tedbir kararı verildi.

Yapılan yanlışın sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirten şirket avukatı Ramazan Gönen, "Müvekkil şirketin İstanbul şubesinde gerçekleştirilen usulsüz işlemler ve bu yolla şirketin yaklaşık 5 milyon dolar zarara uğratılarak haksız kazanç elde edildiğini tespit etmemiz üzerine, yeminli mali müşavir raporu da alarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduk. Başsavcılık tarafından açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Ayrıca suç gelirinin aklanması bakımından da şüpheliler ve fason olarak kurulan bir şirket hakkında ayrıca soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesinin, ekonomik ve hukuk düzeninin temini bakımından önemli olduğunu düşünüyor ve bu bakımdan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz. Kablo sektörü Denizli'nin lokomotif sektörlerinden biridir ve müvekkil şirket de ihracat odaklı çalışan bu şirketlerden biridir. Soruşturma ve kovuşturma süreci sonunda gerçeğin ortaya çıkmasını ve suçluluğu ispat edilenlerin cezalandırılmasını umuyoruz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, Ekonomi, 3-sayfa, Finans, Son Dakika

