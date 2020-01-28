Kablo hırsızları ormanda saklanırken yakalandı - Son Dakika

MERSİN'in Silifke ilçesinde, direklerin arasındaki kabloları kesen 2 şüpheli, jandarma tarafından ormanlık alanda saklanırken yakalandı.

İlçede internet bağlantısının kesilmesinin ardından kablo hırsızlığı olayı olabileceğinden şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Keben Mahallesi'nde bir dağıtım şirketine ait 5 direk arasındaki kabloların kesilmiş olduğunu saptadı. Olayın meydana geldiği bölgede yapılan detaylı incelemenin ardından, 500 metre rulo şeklinde kablo, 1 adet demir kesme makası ve direğe dayalı vaziyette 1 merdiven ele geçirildi.