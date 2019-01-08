Kablo Hırsızları Yakalandı
51 dakika önce
İncesu'da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı.
İncesu
'da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi yakalandı.
İncesu Çardaklı
Mahallesinde meydana gelen olayda, Türk Telekom
A.Ş.'ye ait haberleşme ve enerji nakil kablosunun kesildiği tespit edildi. Jandarma
Komutanlığı tarafından, olay bölgesinde ve çevrede yapılan araştırmada olayın şüphelileri oldukları tespit edilen A.S. ve H.O., olayda kullanılan araç ve suç aletleri ile birlikte kesmiş oldukları 200 metre uzunluğundaki kablo ile yakalanarak gözaltına alındı. Olayın diğer şüphelisi olduğu tespit edilen Ö.A. da ayrıca yakalandı. Daha önce de aynı bölgede 150 metre uzunluğunda kablo çaldıkları tespit edilen şahıslar adli makamlarca tutuklanarak, Bünyan
1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:55 Kaynak: İHA
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