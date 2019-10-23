Son Dakika Haberleri: Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı
Son Dakika Güncel Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı

Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı

50 dakika önce

Edirne'de düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişte kullandığı lastik botlar Meriç Nehri'nden AFAD tarafından toplandı.

Kaçak geçişte kullanılan lastik botları nehirden AFAD topladı, System.String[]

Edirne'de düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişte kullandığı lastik botlar Meriç Nehri'nden AFAD tarafından toplandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, AFAD ekiplerince Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınındaki 1. derece askeri yasak bölgede çalışma yapıldı.

Nehirde botlarla çalışma yapan ekipler, düzensiz göçmenlerin bıraktığı 60 lastik şişme botu toplayarak imha etti.

5. Kolordu Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan da bölgeyi ziyaret ederek çalışmaları takip etti.

Algan, AFAD ekiplerinden çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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