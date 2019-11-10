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Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmenler araçta yakalandılar

Kaçak göçmenler araçta yakalandılar

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, 6 Suriye uyruklu kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı.

Kaçak göçmenler araçta yakalandılar, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma güçleri, 6 Suriye uyruklu kaçak göçmeni kıskıvrak yakaladı.


Olay, öğle saatlerinde Muratlı'nın Yurtbekler Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye görevini icra eden jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 6 kaçak göçmen yakalandı.


Göçmenler kimlik tespitleri için Muratlı Jandarma Karakolu'na götürüldü. Muratlı Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen mülteciler, Kayı'daki Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edilecek.


Olaya ilişkin başlatılan soruşturma ise sürüyor.


Öte yandan, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin süreceğine işaret edildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Jandarma, Muratlı, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 12:57 Kaynak: İHA
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