Kaçak içki aranan evde 3 tabanca ele geçti - Son Dakika

Samsun'da polisin bir eve kaçak içkiyle ilgili yaptığı operasyonda 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak içki ile ilgili yaptıkları denetimlerde büfeci A.E.B.'nin (52) evinde ve iş yerinde arama yaptı. Evde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ile 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.E.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN