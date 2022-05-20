Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi

20.05.2022 11:40
Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi

Antalya'da polis ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 4 şüphelinin kaçak yollarla edindiği tespit edilen 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Antalya'da polis ekiplerinin ihbar üzerine yaptığı operasyonda, 4 şüphelinin kaçak yollarla edindiği tespit edilen 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, Konyaaltı Toroslar Mahallesi'nde C.A., C.A., C.A. ve B.A.'nın kaçak yollarla elde ettikleri elektronik sigaraları satma arayışında oldukları bilgisine ulaşıldı. Bilgi üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelilerin ikamet adreslerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, 150 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu Yabancı uyruklu şüphelinin ikametinde 100 bin TL değerinde kaçak telefon bulundu Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi Kapalı otelin gizli bölmesinde sahte alkol ele geçirildi
Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Yağ aldırma operasyonu sırasında boynunda yanık izi kalmıştı! Alişan, doktoruyla tazminat davasında yüzleşti
17:12 Elon Musk'tan hakkında çıkan taciz iddialarına yanıt geldi: Benimle ilgili bilinmeyen tek bir şey söylesin
17:10 Maçı kaybeden öğrencisine yumruk atan antrenör disipline sevk edildi: Soruşturma bitene kadar tekvando ile ilgili bir görevde bulunamayacak
16:58 Kurtlar, dev bufaloyu pusuya düşürdü! Sonra olanlara kimse inanamadı
16:57 Beşiktaş Başkan Adayı Fuat Çimen: Ahmet Nur Çebi, kazanılan 3 kupaya rağmen tepki alıyorsa istifa etmesi gerekir
16:54 Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat
16:53 Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu: Erşan Kuneri'nin 2. sezonu geliyor
16:49 Maltepe Belediyesi'nden "rüşvet operasyonu" açıklaması: "Aktif görevde olan üst düzey isimler" ifadesiyle verilen bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır
16:24 Saplantılı hayranı yüzünden zor zamanlar geçiren Can Yaman, evini taşıdı
16:22 Kadıköy Belediyesi'ne düzenlenen "rüşvet" operasyonunda gözaltına alınan 124 kişi tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 17:38:53. #1.12#
SON DAKİKA: Kaçak yollarla getirilen 150 elektronik sigara ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement