Kaçakçı Hüseyin Ateş Yakalandı

MUĞLA'da, hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hüseyin Ateş (36), polis tarafından saklandığı evde yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Hüseyin Ateş'in Menteşe ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstihbarat ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları şubeleri ekipleri, düzenledikleri operasyonda Ateş'i saklandığı evde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hüseyin Ateş tutuklandı.