Son Dakika Haberleri: Kaçan İneğini Yakalamak İsterken Hayatını Kaybetti

Kaçan İneğini Yakalamak İsterken Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ahırdan kaçan ineğini yakalamaya çalıştığı sırada düşerek başını taşa çarpan kişi hayatını kaybetti.

Kaçan İneğini Yakalamak İsterken Hayatını Kaybetti, System.String[]
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ahırdan kaçan ineğini yakalamaya çalıştığı sırada düşerek başını taşa çarpan kişi hayatını kaybetti.

Kayı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Fazlı Kula (72), ahırdan kaçan ineğini yakalamak için köy mezarlığının bulunduğu bölgeye gitti.

Bir daha dönmeyen yaşlı adamı aramaya giden yakınları, Kula'yı, köye yaklaşık 600 metre mesafedeki bölgede hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 acil yardım ve jandarma ekiplerinin incelemesinde, Kula'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetre olduğu arazide düşerek, başını taşa çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kula'nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49 Kaynak: AA

Oğuzlar, Çorum, Kula, Güncel
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