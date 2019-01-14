Kaçan İneğini Yakalamak İsterken Hayatını Kaybetti
1 saat önce
Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ahırdan kaçan ineğini yakalamaya çalıştığı sırada düşerek başını taşa çarpan kişi hayatını kaybetti.
Çorum
'un Oğuzlar
ilçesinde ahırdan kaçan ineğini yakalamaya çalıştığı sırada düşerek başını taşa çarpan kişi hayatını kaybetti.
Kayı köyünde yaşayan 6 çocuk babası Fazlı Kula
(72), ahırdan kaçan ineğini yakalamak için köy mezarlığının bulunduğu bölgeye gitti.
Bir daha dönmeyen yaşlı adamı aramaya giden yakınları, Kula'yı, köye yaklaşık 600 metre mesafedeki bölgede hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine çağrılan 112 acil yardım ve jandarma ekiplerinin incelemesinde, Kula'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kar
kalınlığının yaklaşık 40 santimetre olduğu arazide düşerek, başını taşa çarpması nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kula'nın cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:49 Kaynak: AA
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