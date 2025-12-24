Kacır'dan Libya'ya Taziye Mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Kacır, yazılı açıklamasında, "Uçak kazasında hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad'a, beraberindeki heyete ve mürettebata Allah'tan rahmet diliyorum. Kardeş Libya halkına ve hükümetine taziyelerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.