Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi - Son Dakika
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Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi

16.06.2022 09:53
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi

TRABZON Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 'su yosunu' olarak da bilinen; dere, göl ve denizlere renk veren ve 15'i milli park sınırlarında, 17'si gölde 230 'alg' türü tespit etti.

TRABZON Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 'su yosunu' olarak da bilinen; dere, göl ve denizlere renk veren ve 15'i milli park sınırlarında, 17'si gölde 230 'alg' türü tespit etti. Detaylı incelemeyle türlerin 48'inin Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlendi.

Doğu Karadeniz'de son buzul çağda oluşan ve dönemin izlerini taşıyan yüksek dağ göllerini araştıran Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Şahin, Rize'nin Kaçkar Dağları'nda 2 yıl boyunca 'su yosunu' olarak da bilinen; dere, göl ve denizlere renk veren alge yönelik araştırma yürüttü. Saha araştırmaları sonucu 15'i milli park sınırları içinde, 17'si gölde 230 alg türü tespit edildi. Detaylı inceleme sonucu türlerin 48'inin Türkiye'de ilk kez görüldüğü belirlenen araştırmanın sonuçları, uluslararası makaleler ile bilim dünyasıyla paylaşıldı.

Rize'nin yüksek dağ gölleri bakımından zengin olduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, "17 gölle işe başladık ve elde ettiğimiz florayı incelediğimizde 230 türün 48 tanesi, Türkiye alg florası için yeni kaydolarak karşımıza çıktı. Hem ülkemizin hem de milli parkın biyoçeşitliliğine katkıda bulunmak adına elde ettiğimiz sonuçlar oldukça önemli. Alg kelimesinin Türkçe karşılığı olarak su yosunudur. Vatandaşlarımız algleri dere, göl kenarları ve deniz kıyılarındaki taşlarda ipliksi dediğimiz yeşil ve kahverengi renklerde olanlarını görebilirler. Bizim çalışmalarımız daha ziyade mikroskobik boyutta olanlarla ilgilidir" dedi.'YENİ TÜRLER BULMA ŞANSIMIZ VAR'Prof. Dr. Şahin, Rize ve Artvin coğrafyasının ekolojik açıdan çok değerli olduğunu ve bu bölgede gelecekte yapılacak çalışmalarda, daha fazla sayıda yeni kayıt türleri elde etmeyi beklediklerini belirterek, "17 gölden 48 yeni kayıt tespit ettiğimize göre, imkan olup bütün göllere ulaşabildiğimizde çok daha fazla yeni kayıt tür hatta belki de dünya için yeni türler bulabilme şansımızın da olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Öte yandan Prof. Dr. Bülent Şahin, daha önce de Gümüşhane Artabel Gölleri Tabiat Parkı'nda 256 alg türü tespit edip, bunlardan 41'inin ilk kez Türkiye'de görüldüğünü belirledi.


Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi
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Büyükçekmece'de atık su deresi ıslahı temel atma töreni Büyükçekmece'de atık su deresi ıslahı temel atma töreni
Kaynak: DHA

Bülent Şahin, Rize, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kaçkarlar'da 48 'alg' türü tespit edildi - Son Dakika

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