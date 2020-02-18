Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında yakalandı - Son Dakika
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Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında yakalandı

6 saat önce

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kaçmaya çalışan uyuşturucu şüphelisi dere yatağında yakalandı, System.String[]

DENİZLİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Kaçmaya çalışan şüphelilerden M.K. (40), kovalamaca sonucu dere yatağında yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Hazırlıklarını tamamlayan ekipler bu sabah, şafak vakti operasyon yaptı. Pamukkale ilçesinde 7 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında şüphelilerden M.K., kaçmak istedi. Jandarmanın peşine düştüğü M.K., bölgedeki polis ekiplerinin de yardımıyla Korucuk Mahallesi'ndeki dere yatağında yakalandı.M.K.'nin de aralarında olduğu 7 kişinin, emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.


Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:23 Kaynak: DHA
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