Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam'ın Cenaze İşlemleri Başlatıldı - Son Dakika
Kaddafi'nin Oğlu Seyfülislam'ın Cenaze İşlemleri Başlatıldı

05.02.2026 18:19
Libya Başbakanı Dibeybe, Seyfülislam Kaddafi'nin cenaze işlemlerinin hızlandırılmasını istedi.

Libya Ulusal Birlik Hükümet Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, silahlı saldırıda öldürülen ülkenin devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin cenaze işlemlerinin kolaylaştırılması talimatı verdi.

Libya Ulusal Birlik Hükümetinin Yerel Yönetimler Bakanı Abduşşefi el-Cuveyfi, Seyfülislam Kaddafi'nin yarın cenaze namazının kılınacağı ve defnedileceği Beni Velid kenti belediye başkanına cenaze işlemleri ile ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik resmi yazı gönderdi.

Yerel Yönetimler Bakanı Cuveyfi'nin gönderdiği resmi yazıda, "Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda, Seyfülislam Kaddafi'nin ailesinin cenaze törenine katılma talebi üzerine, yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak defin için lojistik desteğin sağlanması amacıyla gerekli önlemlerin acilen alınmasını rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Cuveyfi gönderdiği yazıda ayrıca, defin için uygun bir ortam oluşturulması ve belirlenen usullere göre gerekli prosedürlerin uygulanması talebinde bulundu.

Öte yandan, Beni Velid Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada Seyfülislam'a düzenlenen suikastın kınanarak, Kaddafi kabilesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu.

Belediyenin kentteki güvenlik ve hizmet kurumlarıyla işbirliği içinde cenaze işlemlerini koordine edeceği aktarıldı.

Libya'nın 2011'de öldürülen devrik lideri Muammer Kaddafi'nin büyük oğlu Seyfülislam, 3 Şubat'ta başkent Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinde silahlı bir grubun saldırısı sonucu öldürülmüştü.

Kaynak: AA

