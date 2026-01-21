Kader'in Umut Dolu Yaşam Mücadelesi - Son Dakika
Sağlık

Kader'in Umut Dolu Yaşam Mücadelesi

21.01.2026 11:09
Doğuştan elleri gelişmeyen Kader, ayaklarıyla yaşamını sürdürüyor, ameliyat için umutlu.

ANKARA'da doğuştan elleri gelişmeyen Kader Sevimli (17), yaşam mücadelesini ayakları ile sürdürüyor. Skolyozla (omurga eğriliği) da mücadele eden Kader Sevimli, felç riskini azaltmak için iki aşamalı ameliyat geçirecek. Kader Sevimli, tüm risklere rağmen umutlu olduğunu söyledi.

Polatlı ilçesinde 6 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Kader Sevimli'nin doğuştan elleri gelişmedi. Annesi Fatma Sevimli ile birlikte yaşayan, hayat mücadelesini ayaklarıyla sürdüren Kader Sevimli, ayaklarıyla telefon ve tablet kullanabiliyor, kitap okuyup yazı yazabiliyor, ev işlerine yardımcı oluyor ve tüm kişisel ihtiyaçlarını tek başına karşılıyor. Ticaret meslek lisesini bitirip stajını yapan Kader Sevimli, bir yandan da skolyoz ile mücadele ediyor. Omuriliğinde eğrilik oluşan Kader Sevimli, bir medikal firmasından kiralanan cihaz yardımıyla omurgası düz bir şekilde durabiliyor. Kader, skolyoza bağlı felç riskini azaltmak için 4 Şubat'ta Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde iki aşamalı ameliyat geçirecek. Daha önce de ameliyat olan Kader, tüm risklere rağmen umutlu olduğunu belirterek, "Skolyoz hastasıyım. Cihazların parasını maalesef ailem karşılayamıyor. Ameliyattan sonra eve kapanmak istemiyorum. Evde çok fazla kaldım. Küçükken hep hemşire olmak istiyordum, durumumdan dolayı maalesef olamıyorum. Sağlığıma kavuştuktan sonra bir işte çalışmak istiyorum. Evde kitap okuyorum, telefon ve tablete bakıyorum. Yardımlarınızı bekliyorum" dedi.

'HER ŞEYİ KENDİ ÇABALARIYLA YAPTI'

Fatma Sevimli, "Kızım küçüklükten beri ayakları ile her işini yapıyor. Köydeydik, okula götürdüm. O içeride oturuyordu, ben dışarıda oturuyordum. Kendi okumam yazmam yoktu onun olsun diye uğraştım. Ne yaptıysa kendi çabalarıyla yaptı. Onun yardımcısı da benim" ifadelerini kullandı.

Polatlı Cemil Meriç Engelsiz Hayat Merkezi sorumlusu Sevim Çiçek Yıldız da "Kader skolyozdan dolayı 3 aydır gördüğünüz aparatları takıyor. Omurilik biraz açıldı. 4 Şubat'ta felç riskini azaltmak için ameliyat geçirecek. Akciğer ve kalbe baskıyı azaltmak için yapılıyor bu ameliyat. Tam düzelemeyecek ama organların zarar görmeyeceği noktada sabitleyecekler onu. Bu cihaz, bir medikal firmasından 300 bin lira gibi bir fiyata kiralandı. Hayırseverlerden toplandı bu ücret de. Kader aynı zamanda ticaret meslek lisesini bitirdi. Polatlı Belediyesi'nde stajını gördü. İnşallah bu süreci sağlıkla atlatır. Hayata tutunmak adına bir iş imkanı da olursa evde hapis kalmaz. Kader'in yanında annesi var, fedakar. Anne baba ayrılmış durumda" diye konuştu.

Haber-Kamera: Emre EFE/POLATLI (Ankara),

Kaynak: DHA

Ameliyat, Sağlık, Son Dakika

12:10
