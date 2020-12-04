KADIKÖY'DE ALIŞVERİŞ YOĞUNLUĞU - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Yurt genelinde saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yapan vatandaşlar Kadıköy'de yoğunluk oluşturdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması 21.00'de başlayacak. Pazartesi saat 05.00'de son bulacak kısıtlama öncesi Kadıköy Çarşıda vatandaşlar, evde kalacakları süre için alışveriş yaptı. Balık ve et tezgahları doldu taştı. Kimileri ise tercihini sebze meyveden yana kullandı. Alışveriş yapan bir vatandaş, "Balık alacağım. Balık haricinde kahvaltı yapabiliriz. Sebze ve daha çok C vitamini ağırlıklı beslenebiliriz. Balığımızı aldık. Allah kısmet ederse 2 gün evdeyiz." dedi.

Çarşıda alışveriş yaptıktan sonra evine dönen bir vatandaş ise, "Eve yetişmeye çalışıyoruz. Malzemeleri aldık. 21.00'de kısıtlama başlıyor. Bu hafta sonu ciğer yapacağız galiba. Mecburen evdeyiz artık." diye konuştu.