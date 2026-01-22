Kadıköy'de Bıçakla Öldürme Davası: Cezalar Onandı - Son Dakika
Kadıköy'de Bıçakla Öldürme Davası: Cezalar Onandı

22.01.2026 14:39
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia'nın bıçaklanarak öldürülmesi davasında sanıklara verilen cezalar onandı.

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada en üst sınırdan verilen 24'er yıllık hapis cezaları, istinaf mahkemesi tarafından onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklu suça sürüklenen çocuklar B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan en üst sınırdan verdiği 24'er yıl hapis cezası ile diğer suça sürüklenen çocuklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararlarına yönelik istinaf başvurularını inceledi.

Dosya kapsamına göre yerel mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığını belirten daire, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile katılan aile vekillerinin, sanıkların birden fazla nitelikli halden üst sınırdan cezalandırılması gerektiğine ilişkin istinaf gerekçelerini yerinde görmedi. Bu kapsamda, B.B. ve U.B. hakkında verilen 24'er yıllık hapis cezalarının hukuka uygun olduğuna hükmeden daire, istinaf başvurularını esastan reddetti. M.A.D. ve A.Ö. hakkında "çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan verilen beraat kararları da yerinde bulunarak onandı.

Kararın, Yargıtay'da temyiz yolu açık olmak üzere verildiği bildirildi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Kadıköy Hasanpaşa'daki tarihi salı pazarına giden Mattia Ahmet Minguzzi, burada U.B. ve B.B. ile karşılaştı. Taraflar arasında yaşanan tartışmanın ardından B.B.'nin Minguzzi'yi ittirdiği, daha sonra bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladığı, U.B.'nin ise yere düşen Minguzzi'ye tekme attığı belirtildi.

Ağır yaralanan Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 17 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 9 Şubat'ta hayatını kaybetti. Adli Tıp raporunda ölüm nedeninin kesici aletle saldırıya bağlı iç organ yaralanması olduğu tespit edildi.

Yerel mahkeme, B.B. ve U.B.'yi 24'er yıl hapis cezasına çarptırmış, M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise beraat kararı vermişti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
