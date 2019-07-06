KADIKÖY'DE DENİZE DÜŞEN KADINI ZABITA KURTARDI
27 dakika önce
İstanbul DHAKadıköy'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 07:55 Kaynak: DHA
DHA Kadıköy
'de iskeleden denize düşen kadını zabıta kurtardı.
Saat 16.00 sıralarında Kadıköy iskelesinde meydana gelen olayda, bir kadın henüz bilinmeyen nedenle denize düştü. Kadını Kadıköy İskelesi'nde görevli zabıta Mustafa Gül
kurtardı. Denize atlayan zabıta Gül, kadını kıyıya taşıyarak karaya çıkardı. Kurtarılan kadın olay yerine gelen ambulansa hastaneye kaldırıldı. O anlar ise çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Ekrem İmamoğlu hasat şenliğine katılıp biçerdövere bindi: İstanbul, tarımıyla da bereketli
Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı
İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır
Genç kız davetli gibi geldiği düğün evini soydu!