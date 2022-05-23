KADIKÖY'DE DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika
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KADIKÖY'DE DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

23.05.2022 23:51
KADIKÖY'DE DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

KADIKÖY'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

KADIKÖY'de diş hekimi kadını muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Z.E. güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. Şüphelinin cinayetin ardından kaçarak hızla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy Caferağa Mahallesi General Asım Gündüz Caddesi'ndeki muayenehanesinde diş hekimi Şeyma Biran(64), 3 gün önce bıçakla öldürülmüş halde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. İncelenen görüntülerde bir kişinin 20 Mayıs günü saat 16.36'da binadan çıktıktan sonra koşarak hızla uzaklaştığı görüldü. Kimliği tespit edilen şüphelinin Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokak'taki evine polis bugün operasyon düzenledi. Operasyonda Z.E yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

- İstanbul

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Kaynak: DHA

Diş Hekimi, Kadıköy, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KADIKÖY'DE DİŞ HEKİMİNİN KATİL ZANLISI KAMERADAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI - Son Dakika


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