(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2 - Son Dakika
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(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2

16.06.2022 09:16
(Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2

KADIKÖY'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

KADIKÖY'de terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atarak yürüyen 10 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz pazar günü Bursa Gemlik'te terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine yapılacak eyleme katılmak için, Kadıköy'de toplanarak, slogan atan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Olay günü çekilen videoları izleyen ekipler, yürüyüşe katıldığı tespit edilen 10 şüphelinin adresini belirledi. Bu sabah haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerin Arnavutköy, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Silivri, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerindeki adreslerine baskın yapıldı. Eş zamanlı yapılan operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 kilogram esrar ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Görüntü dökümü: -------------Operasyondan görüntüler


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel (Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: (Görüntüyle) KADIKÖY'DE ÖCALAN LEHİNE SLOGAN ATAN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI-2 - Son Dakika
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