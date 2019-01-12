Kadıköy'de Otel İnşatında Tarihi Eserler Çıktı
1 saat önce
İstanbul - (havadan görüntüler) KADIKÖY'DE OTEL İNŞATINDA TARİHİ ESERLER ÇIKTIHaber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı.
İstanbul
- (havadan görüntüler) KADIKÖY'DE OTEL İNŞATINDA TARİHİ ESERLER ÇIKTI
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA Kadıköy
'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.
İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi. Kazıldıkça yeni buluntularla karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.
Kalıntılar ile inşaatın geleceğine kültür varlıkları koruma bölge kurulu karar verecek.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:56 Kaynak: DHA
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Kadıköy'de Otel İnşaatından Tarihi Eser Kalıntıları Çıktı
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