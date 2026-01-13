Kadıköy'de Yarıyıl Şenliği Başlıyor - Son Dakika
Kadıköy'de Yarıyıl Şenliği Başlıyor

13.01.2026 14:23
Kadıköy Belediyesi, 17 Ocak-1 Şubat'ta çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenleyecek.

Kadıköy Belediyesinin yarıyıl tatiline giren çocuklar için hazırladığı "Yarıyıl Şenliği", 17 Ocak-1 Şubat'ta gerçekleşecek.

Atölyeler, çocuk tiyatroları, konserler ve gösterilerden oluşan etkinlikler Halis Kurtça Çocuk Kültür Merkezi (HKÇKM), Kozyatağı Kültür Merkezi (KKM), Caddebostan Kültür Merkezi (CKM) ve Barış Manço Kültür Merkezi'nde (BMKM) izlenebilecek.

Her yaş grubuna uygun hazırlanan programda masal, karikatür, resim, kukla yapımı, kartondan ve keçeden oyuncak yapımı, heykel gibi yaratıcı atölyelerin yanı sıra sürdürülebilir yaşam, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm ve ekolojik denge konularını ele alan eğitici çalışmalar da bulunuyor.

Atölyelerin yanı sıra konserler ve illüzyon gösterileriyle çocukları her gün farklı aktiviteler bekliyor.

Kültür merkezlerinde gerçekleştirilecek ücretsiz atölyelere katılım rezervasyonla sağlanacak. Yoğun talep nedeniyle rezervasyonlar, atölye tarihinden beş gün önce saat 10.00 itibarıyla alınacak.

Şenliğin tüm programına "yariyilsenligi.kadikoy.bel.tr" adresi üzerinden ulaşılabilecek.

Kaynak: AA

