Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

24.05.2022 23:22

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de diş hekimi Şeyma Biran'ı muayenehanesinde bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy'de 20 Mayıs'ta diş hekimi Şeyma Biran'ın (64) muayenehanesinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden Z.E. "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, A.A. ise "suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Z.E.'nin üzerine atılı suçun niteliği, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir olguların bulunmasını göz önünde bulundurarak sevk edildiği suçtan tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli A.A. hakkındaki tutuklama talebini reddeden hakimlik, şüpheliyi yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

(Gamze Erdemir/İHA)

Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinde 1 şüpheli tutuklandı

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Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Kadıköy'deki diş hekimi cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
Kaynak: İHA

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