Kadın atletlerin itirazı üzerine 'blok kameraların' kullanımı sınırlandırıldı

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kadın atletlerin itirazları üzerine kameraların kullanımına sınırlama getirilmesini kabul etti.



Alman Gina Lückenkemper kameraların yerleştirilmesinin hoş olmadığını ve böyle bir kararın kadınların görüşü alınmadan hayata geçirilmesine tepki gösterdi.