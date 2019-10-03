Son Dakika Haberleri: Kadın atletlerin itirazı üzerine 'blok kameraların' kullanımı sınırlandırıldı
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Kadın atletlerin itirazı üzerine 'blok kameraların' kullanımı sınırlandırıldı

2 saat önce

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kadın atletlerin itirazları üzerine kameraların kullanımına sınırlama getirilmesini kabul etti.

Kadın atletlerin itirazı üzerine 'blok kameraların' kullanımı sınırlandırıldı, System.String[]

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) kadın atletlerin itirazları üzerine kameraların kullanımına sınırlama getirilmesini kabul etti.


Alman Gina Lückenkemper kameraların yerleştirilmesinin hoş olmadığını ve böyle bir kararın kadınların görüşü alınmadan hayata geçirilmesine tepki gösterdi.

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Atletizm Federasyonları Birliği, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:01 
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