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Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika

Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı

13.07.2021 09:54

Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı Kadın elcinin ölüm emrini veren ve öldürenler tutuklandı Cinayette kullandıkları silaha ruhsat almışlar Adana'da 13 yıl önce cinayete kurban giden kadını öldüren ve azmettiren 3 kişi yakalandı.

Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı

Kadın elcinin ölüm emrini veren ve öldürenler tutuklandı

Cinayette kullandıkları silaha ruhsat almışlar

ADANA - Adana'da 13 yıl önce cinayete kurban giden kadını öldüren ve azmettiren 3 kişi yakalandı. Cinayeti işlediklerini kabul eden zanlılar tutuklandı.

İddiaya göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi'nde oturan ve eşi Esvet (41)ile birlikte tarım elciliği yapan Pakize Atar (39), 2008 yılının Mayıs ayında tarım işçilerine para götürmek için evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Tüm aramalara rağmen bulunamayan ve eşi tarafından kayıp başvurusu yapılan kadının sık sık telefon görüşmesi yaptığı İbrahim Evren tarafından kaçırılmış olabileceği iddia edildi.

3 Haziran'da cesedi bulundu

Polis ve jandarma genç kadını ararken, Atar'ın cesedi merkez Sarıçam ilçesine bağlı Hocalı Mahallesi ormanlık alanında bulundu. Kafasından tüfekle ateş edilerek öldürülen Atar'ın evden ayrılırken yanında bulunan 9 bin lira para ile bazı kişisel eşyalarının yanında olmadığı belirlendi. Gasp amaçlı öldürüldüğü şüphesi üzerine jandarma ekipleri konuyu araştırmaya başladı.

Jandarma, Atar'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürürken, cinayet zanlısı olduğu iddia edilen İbrahim Evren ise yakalandı. Sorguya alınan adam, Atar'la sadece telefon görüşmesi yaptığını, olayla bir ilgisinin olmadığını öne sürdü. Evren, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul cinayetleri araştırdı. Atar cinayetindeki dosyayı da titizlikle inceleyen özel ekip, ifadelerdeki çelişkiliyi tespit etti. Bunun üzerine İbrahim Evren, Mehmet Gül ve Hayri Deliçay tekrardan gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan Evren, o dönemde evli olduğunu ancak evliliğinde sorunlar yaşadığını öne sürdü.

Cinayete azmettirmiş

25 Mayıs 2008 tarihinde Sevcan Kütük'ün kendisini telefonla arayarak İzmirli bir kadınla tanıştıracağını söylemesi üzerine Pakize Atar ile tanıştığını, sevgili olduklarını ve kaçmaya karar verdiklerini belirten Evren, "Pakize Atar ile buluştuktan sonra Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan askerlik arkadaşım S.D.'nin evine gittik. Biz kaçtıktan sonra Atar'ın eşi annemle babamın evine giderek kavga çıkarttı. Bende olayı sakinleştirmek için geri Adana'ya döndüm. Olayla daha da büyüyünce arkadaşım Mehmet Gül ve Hayri Deliçay'ı arayarak durumu anlatıp kurtulmak istediğimi söyledim. Daha sonra arkadaşlarımı tekrar arayarak kadından kurtulmam gerektiğini söyleyerek öldürmelerini istedim" dedi.

Pakize Atar'ı askerlik arkadaşının evinden aldığını belirten Evren, Gül ve Deliçay'la birlikte İmamoğlu ilçesinin girişinde buluştuğunu, kadını ise Gül'ün aracına bindirdiğini söyledi.

Deliçay ise cinayeti itiraf ederek, "Arabadan indirdiğimde elimdeki tüfeği görüp korktu. Yüzüne doğru ateş ettim. Yerde can çekiştiğini görünce de kafasına sıktım" dedi.

Emniyette cinayeti planlayıp işledikleri için çok pişman olduklarını söyleyen Evren, Gül ve Deliçay sevk edikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlıların cinayette kullanılan tüfeğe ise 2016 yılında ruhsat aldıkları, 2017 yılında çaldırdıkları ve polise kayıp başvurusunda bulundukları da öğrenildi.

Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı
Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı

Jandarma, Mayıs, Adana, Evren, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kadın cinayeti 13 yıl sonra aydınlatıldı - Son Dakika


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