Kadın Dostu Marka Binance TR, Teknolojide Kadın İstihdamını Destekliyor - Son Dakika
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Kadın Dostu Marka Binance TR, Teknolojide Kadın İstihdamını Destekliyor

Kadın Dostu Marka Binance TR, Teknolojide Kadın İstihdamını Destekliyor

Türkiye'nin lider kripto varlık hizmet sağlayıcısı Binance TR, Teknolojide Kadın Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Binance Teknolojide Kadın Akademisi" projesiyle "Kadın Dostu Markalar 2025 Farkındalık Ödülleri"nde "Kadın İstihdamı ve İşte Fırsat Eşitliği" kategorisinde ödüle layık görüldü.

07.03.2025 15:11
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Binance TR, "Binance Teknolojide Kadın Akademisi" projesiyle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün hemen öncesinde, anlamlı bir ödül kazandı. Kadın Dostu Markalar Platformu tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri", kadın dostu çalışma ortamları yaratan, toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen ve ilham veren projeleriyle fark yaratan markaları ödüllendiriyor. "Küresel Dönüşüm Yolculuğu" temasıyla gerçekleştirilen törende, Türkiye'nin önde gelen markalarının eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık alanlarındaki projeleri değerlendirildi.

Titiz değerlendirme süreciyle kazananlar belirlendi

Başvuruların titizlikle incelendiği iki günlük jüri toplantılarının ardından, ön elemeden geçen 51 proje 6 farklı kategoride değerlendirmeye sunuldu. Jüri, projelerin etki ölçümlerini ve toplumsal dönüşüm üzerindeki etkilerini analiz ederek ödül kazananları belirledi. Toplamda 37 proje ödül almaya hak kazandı.

Binance TR'nin "Binance Teknolojide Kadın Akademisi" projesi, özellikle deprem bölgesine odaklanarak 54 ilden 1000'e yakın kadına Web3 ve blok zincir eğitimi verdi. Projenin hedefi, 2025 yılı sonuna kadar bu sayıyı 2025'e çıkarmak.

"Kapsayıcı bir ekosistem oluşturmayı hedefliyoruz"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadınlar için büyük bir anlam ifade eden ödülü alan Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Bu ödül, Binance TR olarak kadınların teknoloji ve finans sektörlerindeki varlığını güçlendirme konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. Binance Teknolojide Kadın Akademisi ile amacımız, kripto varlık ekosistemini daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir yapıya dönüştürmek. Bizim zamanımızda karşılaştığımız engellerin, bizden sonraki jenerasyonlar için ortadan kalkmasını istiyoruz. Bu akademi, sektörde kadın liderlerin yetişmesini destekleyen öncü projelerden biri."

İlham veren projeler kutlandı

Tören, "Küresel Dönüşüm Yolculuğu" temasıyla gerçekleşirken, Türkiye Kadın Dostu Markalar Endeksi'nin lansmanı ve ilham veren projelerin kutlanmasıyla sona erdi.

Binance TR, 2024 yılında CoinMarketCap sıralamasında 50. sıradan 14. sıraya yükselerek büyük bir başarıya imza atmıştı. Şirket, kullanıcı odaklı yaklaşımı, müşteri hizmetleri ve inovatif ürünleriyle sektörde öne çıkıyor.

Bitcoin, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Bitcoin Kadın Dostu Marka Binance TR, Teknolojide Kadın İstihdamını Destekliyor - Son Dakika

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