Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

28.01.2026 11:44
Bir kadın gassal, meslek hayatında yaşadığını söylediği sıra dışı bir olayı anlatarak cenaze yıkama sırasında yaşananları paylaştı. Anlatım, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Bir kadın gassal, cenaze yıkama sırasında yaşadığı ve hala etkisinden çıkamadığını söylediği olayı anlattı. Gassal, bir kadın cenazesini yıkadıkları sırada dışarıdan yükselen feryatların ilk anda normal karşılandığını ancak yaşananların kısa sürede bambaşka bir boyut kazandığını ifade etti.

BİR KADIN ÇIĞLIK ATMAYA BAŞLADI

Anlatımına göre; cenaze işlemleri sürerken dışarıda bir kadın çığlık atmaya başladı. Başta bu durumu cenaze yakınlarının acısı olarak değerlendiren görevliler, bağırışların şiddetlenmesi üzerine kadının yanına gitti.

CENAZENİN İSMİNİ SÖYLEYİP...

O esnada yaşlı bir kadının, cenazenin ismini söyleyerek "Bana göründü" dediğini aktaran gassal, kadının büyük bir panik yaşadığını söyledi. Gassalın anlatımına göre; kadın, cenazenin hala orada olduğunu, gözlerini açamadığını ve etrafına bakamadığını dile getirdi. Yaşlı kadının o günden sonra gözlerini bir daha hiç açamadığını iddia eden gassal, olayın kendisini derinden etkilediğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan bu anlatım, kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, birçok kullanıcı olayı ürpertici bulduğunu ifade etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    buna inanan almanyanın bizi kıskandıgınada inanır. 9 5 Yanıtla
    AHMET YAŞAR AHMET YAŞAR:
    YAKIN TANIDIĞIM BİR GASAL VAR BU TÜR OLAYLAR YAŞANIYOMUŞ COK FARKLI OLAYLAR ANLATI KENDİSİNİN YAŞADIĞI BU DURUMDA YAŞANMIŞ OLABİLİR KARDEŞİM 5 0
  • Remö Kiaf Ulgoşavay Remö Kiaf Ulgoşavay:
    Bunuda mı ben düşüneyim :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
