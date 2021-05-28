Kadın girişimcilerden Güdül Belediye Başkanı Yalçın'a ziyaret - Son Dakika

S.S. Güdül Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri, Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'a ziyarette bulundu.

Yalçın'a yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren kadın girişimciler adına konuşan kooperatif başkanı sözcüsü Yasemin Sazak, ilçede örnek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kooperatifin kuruluşundan itibaren Yalçın'ın kendilerine yol gösterici olduğunu ve çeşitli önerilerde bulunduğunu anlatan Sazak, "Gerek lezzetiyle gerek ambalajıyla gerek yapıldığı ortam itibarıyla ürünleri alıcılarımıza sunmaya başladık. Çok şükür olumlu yanıtlar alıyoruz. İleriki günlerde, ürün bazındaki çalışmalarımızı genişleterek sürdüreceğiz. Şimdilik, gül, sarı kiraz, patlıcan, kozalak reçelleri, alıç ve elma sirkesi, Güdül tarhanası ve eriştesi gibi alanlarda üretimlerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Sazak, desteklerini esirgemeyen Yalçın'a teşekkür etti.