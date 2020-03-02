Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu - Son Dakika

Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu

7 saat önce

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı ilk maçta Yalıkavak'ı 31–27 yendi.

Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu, System.String[]

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Sertan Sarpaş yönetiminde çıktığı ilk maçta Yalıkavak'ı 31–27 yendi. Muratpaşa'nın genç oyun kurucusu Eda Nur Kılıç, 11 golle maça damgasını vururken, takımlar sahaya 'Başımız Sağ olsun' pankartı ile çıkıp şehit askerlerimiz için saygı duruşunda bulundu.

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig'in 17'inci hafta maçında Yalıkavak'la karşılaştı. Karşılaşmayı, Okan Erkan Yurt ve Abdullah Özdeniz hakemi ikilisi yönetirken takımlar maça 'Başımız sağ olsun' yazılı pankartıyla çıkıp Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerlerimiz için saygı duruşunda bulundu.

Hafta içi teknik adam değişikliğine giden Paşanın melekleri, Sertan Sarpaş yönetimindeki ilk maçına hızlı başladı. Oyunu hızlı oynamaya çalışan Paşanın melekleri, sert savunmasıyla dikkat çekti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın CHP İl Başkanı Nusret Bayar, CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin ve kulüp yönetimiyle birlikte izlediği maçta Paşanın melekleri, ilk yarıyı 12-9 önde kapattı. İkince yarıda da temposunu sürdüren Muratpaşa, karşılaşmadan 31-27 galip ayrıldı. Muratpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında bir sayıyla kaybettiği maçın rövanşını alırken takımın 20 yaşındaki oyun kurucu Eda Nur Kılıç, 11 golle maçın en skorer oyuncusu oldu. Muratpaşa, bu galibiyetin ardından ligde puanını 18'e yükseltirken 4'üncü sıradaki yerini korudu.

Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 katlı binanın çatı katında can pazarı! Alevlerin arasında kalan kadın balkondan atladı
Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Rus savaş gemisi içindeki askerlerle İstanbul Boğazı'ndan geçti Adnan Oktar davasında ağlayarak ifade veren tutuksuz sanık uğradığı tecavüzü anlattı

Son Dakika Haberleri
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!
17:07 Sarımsak yutmanın faydaları nelerdir? Sarımsak yutmak neye iyi gelir?
16:40 Rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanan CZN Burak'ın annesi için istenen ceza belli oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 18:08:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın Hentbol Takımından şehitler için saygı duruşu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]