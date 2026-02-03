Kadın Kolları Çalıştayı Yapıldı - Son Dakika
Kadın Kolları Çalıştayı Yapıldı
03.02.2026 15:20
AK Parti Kırşehir'de 'Köklerden Geleceğe' temalı kadın kolları çalıştayı gerçekleştirildi.

AK Parti Kırşehir İl Başkalığınca Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı gerçekleştirildi.

Partinin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, kadınların ailede olduğu gibi toplumda, siyasette, ekonomide, her alanda güçlü olması gerektiğini söyledi.

Kadınların AK Parti'nin teşkilat yapısındaki önemine vurgu yapan Ünsal, en dinamik güç olarak gördükleri kadınların sahada emeklerini esirgemediğini, sorumluluk alarak ülkenin, milletin geleceği için çalıştıklarını belirtti.

Geçmişten gelen dava bilinci, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir siyasi hareket olarak köklerden geleceğe anlayışıyla hareket etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Ünsal, geçmişin tecrübesini, geleceğin vizyonuyla buluşturdukları çalıştay gibi birçok etkinlik gerçekleştireceklerini aktardı.

Genel merkez temsilcileri, partinin çeşitli kademelerinde bulunan ve önceki dönemlerde görev yapmış kadın üyelerin de yer aldığı çalıştayda, "Aile Yılı", "kadın politikaları", "Türkiye Yüzyılı vizyonu" ve "seçim süreçleri" başlıklı istişare ve değerlendirmeler yapıldı.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, AK Parti, Kırşehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

