Kadın Kolları Çalıştayı Yapıldı

AK Parti Kırşehir İl Başkalığınca Köklerden Geleceğe Kadın Kolları Teşkilat Çalıştayı gerçekleştirildi.

Partinin konferans salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, kadınların ailede olduğu gibi toplumda, siyasette, ekonomide, her alanda güçlü olması gerektiğini söyledi.

Kadınların AK Parti'nin teşkilat yapısındaki önemine vurgu yapan Ünsal, en dinamik güç olarak gördükleri kadınların sahada emeklerini esirgemediğini, sorumluluk alarak ülkenin, milletin geleceği için çalıştıklarını belirtti.

Geçmişten gelen dava bilinci, geleceğe emin adımlarla yürüyen bir siyasi hareket olarak köklerden geleceğe anlayışıyla hareket etmeyi sürdürdüklerini kaydeden Ünsal, geçmişin tecrübesini, geleceğin vizyonuyla buluşturdukları çalıştay gibi birçok etkinlik gerçekleştireceklerini aktardı.

Genel merkez temsilcileri, partinin çeşitli kademelerinde bulunan ve önceki dönemlerde görev yapmış kadın üyelerin de yer aldığı çalıştayda, "Aile Yılı", "kadın politikaları", "Türkiye Yüzyılı vizyonu" ve "seçim süreçleri" başlıklı istişare ve değerlendirmeler yapıldı.