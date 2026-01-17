Kadın Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda İyi Başladı

Türkiye Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası Klasman 2'de günü birer galibiyet ve beraberlikle tamamladı.

Milli takım, Lousada kentindeki organizasyonun ikinci gününde Finlandiya ve İtalya ile karşılaştı.

Finlandiya'yı 25-0 yenen ay-yıldızlılar, İtalya ile 4-4 berabere kaldı.

Şampiyonadaki 4 maçta 3 galibiyetle 1 beraberlik alan milliler, yarın Portekiz ve Hırvatistan ile mücadele edecek.