Kadına Saldırı ve Gaspet: 2 Tutuklama

1) BULUŞTUKLARI KADINI BAĞLAYIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUKTAN SONRA PARASINI VE TELEFONUNU GASBETTİLER

HATAY'ın İskenderun ilçesinde sosyal medyadan tanışıp buluştukları S.B. (21) isimli kadının kollarını kabloyla bağlayıp, cinsel saldırıda bulunduktan sonra parasını ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, 1 Şubat'ta ilçedeki Barıştepe Mahallesi'nde meydana geldi. E.K. ile Y.Y., sanal medyada tanıştıkları S.B. ile bir adreste buluştu. S.B.'nin kollarını kabloyla bağlayan şüpheliler, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheliler daha sonra genç kadının 2 bin 200 TL'sini ve cep telefonunu gasbedip, kaçtı. S.B.'nin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, şüphelileri saklandıkları adreste gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 2 bıçak, çekiç, gasbedilen para ve olayda kullanılan kablo ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.