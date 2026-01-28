Kadına Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadına Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme

Kadına Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme
28.01.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da jandarma, 291 vatandaşa kadına şiddetle mücadele ve KADES hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından 300'e yakın vatandaşı yönelik kadına şiddetle mücadele konusunda bilgilendirme yapılıp broşür dağıtıldı.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi, toplumsal farkındalığın artırılması ve kadınların güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İhsaniye ilçesinde gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında, 291 vatandaşa "Kadına El Kalkamaz" mottosu ve Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgi verildi.

Faaliyet de vatandaşlara kadına yönelik şiddetin her türüyle mücadelede toplumsal duyarlılığın önemi, KADES uygulamasının kullanım amacı ve acil durumlarda sağladığı hızlı müdahale imkanları anlatıldı. Ayrıca uygulamanın mobil cihazlara indirilmesi ve kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Jandarma, Güvenlik, KADES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadına Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, CENTCOM Komutanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 14:00:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kadına Şiddetle Mücadele İçin Bilgilendirme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.