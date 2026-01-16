Kadına Yönelik Şiddet ve Uyuşturucu Eğitimi - Son Dakika
Kadına Yönelik Şiddet ve Uyuşturucu Eğitimi
16.01.2026 17:36
Sakarya'da jandarma, kadın ve uyuşturucu farkındalığı için eğitim düzenledi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte faaliyet gösteren tekstil ve su fabrikasındaki çalışanları ile öğrenci velilerine, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimi düzenlendi.

Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, tekstil ile su fabrikasında çalışan 252 kadın ve 114 erkek personel ile Söğütlü ilçesindeki Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokulu'nda eğitim gören 85 öğrencinin velisine eğitim verildi.

Eğitimde, KADES uygulaması tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması, madde bağımlılığıyla mücadele, UYUMA aplikasyonun nasıl kullanılacağı konularında bilgi verildi.

Eğitim kapsamında "Kadına El Kalkamaz" pankartı da açıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
