Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Son Dakika

Mardin'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığı ve Mardin Hak İş Sendikası ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla açıklama yaptı.

İl Kadın Kolları Başkanı Esengül Aydın Sancar, parti binası önünde yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyada bir sorun olduğunu, parti olarak 2002'den itibaren şiddetin önlenmesine ilişkin reform düzeyinde çalışmaları hayata geçirdiklerini belirtti.

İlk seçim beyannamelerinde kadına yönelik şiddetle mücadeledeki kararlıklarına yer verdiklerini anımsatan Sancar, şöyle konuştu:

" KADES, elektronik kelepçe, Alo 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor."

Açıklamaya, AK PARTİ MKYK üyesi Orhan Miroğlu, Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ve partililer katıldı.

Hak İş Sendikası İl Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya da Hak İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan ve sendika üyeleri katıldı.