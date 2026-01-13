Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı - Son Dakika
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı
13.01.2026 14:22
Bayburt'ta, kadına yönelik şiddetle mücadele için kurumlar arası iş birliği güçlendirildi.

Bayburt'ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi, farkındalık çalışmalarının artırılması ve koruyucu-önleyici hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi konularında değerlendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca Bayburt'un sosyolojik ve kültürel yapısı göz önünde bulundurularak, toplumsal bilinç düzeyini artırmaya yönelik yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yapılacak projeler ve alınabilecek ilave tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BAYBURT

Kaynak: İHA

