Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14 dakika önce

Salon: Prof. Dr. Turgay AtasüHakemler: Ergin Sarı, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncuİstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 17, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 12, Fall 2, Waykins 14, Hande Güven 4, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 2, Şuğranur Hatice SönmezOGM Ormanspor:...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Prof. Dr. Turgay Atasü

Hakemler: Ergin Sarı, Abdullah İlik, Dorukhan Kalyoncu

İstanbul Üniversitesi: Yasemin Güneş 17, Feride Şevval Akalan 8, Gülse Uğur 12, Fall 2, Waykins 14, Hande Güven 4, Eylül Minez 2, Meltem Topaloğlu 2, Kardelen Gezgin 2, Şuğranur Hatice Sönmez

OGM Ormanspor: Damla Gezgin 6, Nilay Kartaltepe 11, Naile Çırak 7, Ruzickova 23, Copper 21, Dilan Aşkın 5, Ladin Özel 2, Özge Kavurmacıoğlu 3, Miray Şahin 8, Havanur Yılmaz 2

1. Periyot: 19-15

Devre: 34-36

3. Periyot: 45-60

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda İstanbul Üniversitesi'ni 88-63 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 05:53 Kaynak: AA

Eylül, Akalan, Ergin Sarı, Spor
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