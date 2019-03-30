Salon: Ankara
Hakemler: Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör, Muhammed Murat
Zafer
BOTAŞ: Aylin Darınç 6, Kübra Erat 1, Olcay Çakır
Turgut 4, Cuic 20, Williams
8, Garrick 14, Melis Gülcan 10, Sehernaz Çidal 5, Büşra Akbaş 4, Krivacevic 8, Hatice
Pelin Gülçelik 3, Işılay Eğin Gündoğdu Adana
Basketbol: Bahar Kocaoğlu 2, Sanem Gamze Zeren 14, Marginean 17, Fatmanur Karakaş 11, Zeynep Öykü Kalbisağde 6, Bouthors 4, Betül Erkoyuncu 2, Sevgi Tonguç
1. Periyot: 18-16
Devre: 41-24
3. Periyot: 58-42
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında BOTAŞ, sahasında Gündoğdu Adana Basketbol'u 83-56 yendi.