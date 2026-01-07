Kadınlar El Sanatlarıyla Üretime Katıldı - Son Dakika
Kadınlar El Sanatlarıyla Üretime Katıldı

Kadınlar El Sanatlarıyla Üretime Katıldı
07.01.2026 17:34
Kars'taki kadınlar, geleneksel el sanatlarıyla halı ve yastık üretmeye başladı.

Kars'ın Arpaçay ilçesinin bir köyünde kadınlar, koyun yünü ipliğinden halı ve kaz tüyünden el yapımı yastık ile çeşitli ürünler üretmeye başladı.

İlçeye bağlı Arslanoğlu köyünde ikamet eden girişimci kadınlar, "Kadının Eli Tarihin Dili Projesi" kapsamında unutulmaya yüz tutmuş eserleri yeniden kazandırmaya karar vererek çalışmaya başladı.

Köyün kadınları, koyun yünü ipliğinden halı, kaz tüyünden el yapımı yastık ile çeşitli ürünler üretmeye başladı. Önümüzdeki süreçte doğal boyalarla elde edilen ipliklerle halı dokuma ve farklı yöresel ürünlerin üretilmesi de hedefleniyor.

Ürettikleri ilk eserleri Arpaçay Kaymakamlığı makamında sergileyen kadın girişimciler, çalışmalarını ve hedeflerini Kaymakam Muhammed Burak Akköz'e anlattı.

Ziyarette, üretim süreciyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Akköz, projeye desteklerinin tam olduğunu vurgulayarak, ilk etapta kooperatif kurulumu, hammadde temini ve yer tahsisi konularının çözüme kavuşturulduğunu müjdeledi.

Ziyaret sırasında, yöreye özgü motiflerle işlenmiş örnek bir halı Kaymakam Akköz'e hediye edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadınlar El Sanatlarıyla Üretime Katıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadınlar El Sanatlarıyla Üretime Katıldı - Son Dakika
