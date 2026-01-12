Kadınların Emeğiyle Yüreğin Nuru Sergisi Açıldı - Son Dakika
Kadınların Emeğiyle Yüreğin Nuru Sergisi Açıldı

Kadınların Emeğiyle Yüreğin Nuru Sergisi Açıldı
12.01.2026 20:39
KADUM tarafından açılan sergide, Nallıhan iğne oyası ve kadın emeği ön planda. 18 Ocak'a kadar açık.

Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince (KADUM) hayata geçirilen "Yüreğin Nuru" ipek iğne oyası sergisi ziyarete açıldı.

Arı Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, Nallıhan işlemelerinden ilham aldıklarını dile getirdi.

Bozay, dış politikadaki belirsizlikler ve çatışmalar arasında ülkenin refahını gözeterek diplomasiyi yürüttüklerini söyledi.

Bakan Yardımcısı Bozay, bu noktada en büyük destekçilerinin, Anadolu'nun kadınları, anneleri, kızları ve gençleri olduğunu belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da projeyle kültürel mirasın korunmasına katkı sağlandığını, kadın üreticilerin güçlendirildiğini, kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Nallıhan'ın coğrafi işaretli ürünü Nallıhan oyasının görünür hale getirildiğini ifade etti.

KADUM Direktörü Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ise kadınların, kültürel mirasın en önemli yaratıcısı ve taşıyıcıları olduğuna işaret ederek, Türklere ve kadınlara has oya sanatının kitlelere erişimini genişletecek çalışmaları adım adım yürüttüklerini kaydetti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteğiyle hayata geçirilen "Anadoludakiler: Kültürel Mirasın Korunması, Kadın Üreticilerin Güçlendirilmesi: Nallıhan İğne Oyası Projesi" kapsamında açılan sergi, kadın emeğini görünür kılmayı ve iğne oyası geleneğinin yaşatılmasını amaçlıyor.

Sergide, kadınların oyadan yaptıkları takı malzemeleri, çantalara ve şallara işlediği iğne oyaları gibi el emeği ürünler yer alıyor.

Sergi, 18 Ocak'a kadar Arı Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadınların Emeğiyle Yüreğin Nuru Sergisi Açıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kadınların Emeğiyle Yüreğin Nuru Sergisi Açıldı - Son Dakika
