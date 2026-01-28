Kadir Özkaya, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özkaya, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Khames Alrefi'nin "Tarihin şahidi" fotoğrafını seçen Özkaya, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Berkan Çetin'in "İlk seferinde", "Günlük Hayat" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini oyladı.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı" fotoğrafını tercih eden Özkaya, "Portre"de Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" karesine oy verdi.

"Bu tür çalışmalar, toplumların hafızasının görsel belgeleridir"

Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya, yaptığı açıklamada, AA'nın 2025'e damga vuran olayları fotoğraflarla yansıtan "Yılın Kareleri" oylamasına katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Fotoğrafların, insan hayatının, toplumların ve dünyanın farklı coğrafyalarındaki gerçeklerin derin birer yansıması olduğuna işaret eden Özkaya, her bir karede, fotoğrafçıların gözlem gücü, sabrı ve estetik duyarlılığıyla bir araya getirilmiş hikayeler olduğunu söyledi.

Bu karelerin, içinde bulunulan duygusal ve insani durumu da aktardığını ifade eden Özkaya, şunları kaydetti:

"Bu yılın seçkin fotoğrafları arasında 'Gazze: Açlık' başlığıyla sunulan kareler de yer alıyor. Bu fotoğraflar, yaşananların sadece bir haber değil aynı zamanda ortak vicdanımıza hitap eden gerçekler olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Çocukların, kadınların ve ailelerin yaşadığı insani zorlukları görsel dilin evrensel gücüyle karşımıza koyuyor. Bu tür çalışmalar, toplumların hafızasının görsel belgeleridir. Gerçeği ve yaşanmışlığı kayıt altına almaları, bugünü anlamamıza ve geleceğe daha sorumluluk sahibi bir bilinçle bakmamıza katkı sağlamaktadır. Fotoğrafçılarımızın büyük bir özveriyle ortaya koyduğu bu eserler, toplumsal olayların arka planını anlamamıza ve empati kurmamıza imkan tanıyarak toplumsal duyarlılığımızı ve ortak insanlık değerlerimizi güçlendirmemize vesile olur."

Kadir Özkaya, çalışma dolayısıyla Anadolu Ajansını ve emeği geçen foto muhabirlerini tebrik etti.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.