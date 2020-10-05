Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almış - Son Dakika

Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almış

Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almışKONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın...

Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almış, System.String[]

Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almış

KONYA'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan ve 19 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Kadir Şeker'in (20), olayın keşfi esnasında savcının, "Elinde bıçağın ne işi vardı" sorusuna, "Bıçağı internetten tespih çeker gibi oyun oynamak için aldım" karşılığını verdiği ortaya çıktı.Olay, 5 Şubat akşamı, Konya'nın Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda yaşandı. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe Dırla ve Özgür Duran çifti arasında, birlikte yaşadıkları evde tartışma çıktı. Ayşe Dırla evden çıkıp, parka geldi. Peşinden parka gelen Özgür Duran, iddiaya göre sevgilisini dövmeye başladı. Tesadüfen parktan geçen Kadir Şeker de olaya müdahale etmek istedi. Çıkan arbedede, Şeker'in elindeki bıçak, Duran'ın kalbine isabet etti. Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Şeker, tutuklandı.19 YILA KADAR HAPİS İSTEMİYLE YARGILANIYORSoruşturma sonunda Kadir Şeker hakkında, 'kasten adam öldürme' suçundan iddianame düzenledi. İddianamede, yargılamanın ömür boyu hapis cezası istemiyle yapılması, verilecek cezanın ise tahrik indirimiyle 12 yıldan 18 yıla kadar olması talep edildi. Ayrıca, 'yasak bıçaklar ve diğer aletlerle ilgili suçlar ve cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi istendi. Şeker'in yargılanmasına, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı.'TESPİHLE OYNAR GİBİ OYNAMAK İÇİN ALMIŞ'Konya'da olay yerindeki keşif sırasında, Kadir Şeker'in, savcıya verdiği ifadelerin detayları da ortaya çıktı. Keşif esnasında savcının "Elinde bıçağın ne işi vardı" sorusuna, Kadir Şeker'in "Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım" karşılığını verdiği tunanağa yansıdı. Bir görgü tanığı ise ifadesinde, Kadir Şeker'in yere düşen Özgür Duran'a tekme attığını, 'Lanet olsun' dedikten sonra arkasını dönerek gittiğini kaydetti.AYŞE DIRLA'NIN RAPORU: DARP YOKÖzgür Duran tarafından darbedildiği öne sürülen Ayşe Dırla hakkında 9 Şubat günü Konya Numune Hastanesi'nden verilen raporda ise 'Darp, cebir izi yoktur' ifadeleri yer aldı.'HAK ETMEDİĞİMİZ DURUMLAR YAŞADIK'Özgür Duran'ın Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç (48), oğlunu kaybedeli 8 ay olduğunu, acısını halen yaşadığını kaydetti. Oğlunun kötü biri olmadığını söyleyen Dalkılıç, "Hak etmediğimiz durumlar yaşadık. Küfürlere maruz kaldık. Çocuğumun mezar yerine kadar sorunlar yaşadık" dedi. Kadir Şeker ve avukatlarının, 'kadına şiddet' gerekçesini savunmalarının temeli yaptıklarını anlatan Dalkılıç, "Kadına şiddet diye bir şey yok. O şekilde yola çıktılar. Ayşe Dırla'nın darbedilmediğine dair rapor var" diye konuştu.'ELİNDE BIÇAKLA KAMERİYEYE GELİYOR'Oğlu Özgür Duran ile Ayşe Dırla'nın parkta yüksek sesle tartıştığını, oğlunun o esnada kameriyeye yumruk attığını belirten Dalkılıç, şöyle konuştu: "Parkta Ayşe'nin ağlaması sonucu Kadir Şeker, yanlarına giderek 'Neden kadına şiddet uyguluyorsun' diyor. Oğlum da 'Kadına şiddet uygulamıyorum. Biz sadece tartışıyoruz. Sen evine git' diyor. Oğlum ve Ayşe Dırla, defalarca 'git' demelerine rağmen Kadir Şeker, elinde bıçakla kameriyeye geliyor. Kadir Şeker'in bıçakla geldiğini Ayşe Dırla görüyor. Ayşe bıçağı görür görmez Özgür'ü kenara çekmiş. Ayşe de 'Ablam sen git, o benim eşim, tartışıyoruz' demiş. Şimdi ben soruyorum, Kadir Şeker elinde bıçakla neden geldi? Niçin geldi? Defalarca uyarmalarına rağmen neden dönüp gitmedi? Neden bir polisi aramadı? Neden birilerinden yardım istemedi? Çünkü kadına şiddetin olmadığını kendisi de biliyor."'NEREDE KALDI MERHAMETLİĞİ, VİCDANI'Oğlu Özgür Duran'ın sabıkası olduğu için yargılanmaması gerektiğini, yaptığı hataların bedelini cezaevinde yatarak çektiğini ifade eden Mübeyyen Güner Dalkılıç, "O konularla bu konuların ne alakası var. Onlar kadına şiddet diyerek yola çıkıyorlar. Benim dediğim gibi kadına şiddet yok. Kadir Şeker de bunu biliyor. Çocuğumu yaralıyorsun orada, neden yardım etmedin. Neden tampon yapmadın. Suriyeli bir vatandaş koşarak gelip tampon yapıyor. Kadir Şeker, yerde can çekişen oğluma tekme atarak 'Allah kahretsin' diyor. Nerede kaldı merhametliği, vicdanı" dedi.'KADİR ŞEKER TIP ÖĞRENCİSİ DEĞİL'Özgür Duran'ın kardeşi Niyazi Remzi Duran (18) ise ağabeyini öldüren Kadir Şeker'in, 4 sene sınava girdiğini ve tıp fakültesini kazanamadığını, asla bir tıp öğrencisi olmadığını kaydetti. Remzi Duran, "Kadına şiddet olayı yok. Ayşe Dırla'nın darp raporu burada, sonuç olarak darp ve cebire rastlanmadığı ortaya çıktı. Kendi ağzından beyanı da var. Kadir Şeker'in 'Bıçağı internetten elimde tespihle oynar gibi oynamak için aldım' diye beyanı var" diye konuştu.'ADİL YARGILAMA İSTİYORUZ'

Adil yargılama istediklerini vurgulayan Remzi Duran, annesi ve kendisinin bu olay nedeniyle çok sıkıntı çektiklerini söyledi. Duran, "6 yıllık futbol kariyerim bu olaylardan dolayı sıkıntıya girdi. Arkadaşlarıma dosyada olanları göstermeme rağmen çoğu bitti. Arkadaşlarım bana inanmıyor. Okulumdan da atıldım ve dışlandım. Annem işinden oldu. Biz adil yargılama istiyoruz" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 10:25 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker, bıçağı tespih çeker gibi oynamak için almış - Son Dakika

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