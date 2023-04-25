Birlikte tatile yapan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, aşk iddialarını reddetti

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu ile Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir'in yakınlaştığı ileri sürüldü. Uzun yıllardır arkadaş olan ikilinin, önceki gün birlikte Urla'ya tatile gitmesi de aşk iddiasını bir kez daha alevlendirdi.

"SEVGİLİ DEĞİL, İYİ ANLAŞAN İŞ ARKADAŞIYIZ"

Gazeteci Birsen Altuntaş ise isimleri birlikte anılan iki ünlü oyuncuya ulaştı. Demir ve Saraçoğlu haklarında çıkan aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayarak "Urla'ya birkaç arkadaş beraber gittik. Sevgili değil, daha önce de söylediğimiz gibi çok iyi anlaşan iş arkadaşıyız" şeklinde ortak bir açıklama yaptı.

TATİL PAYLAŞIMLARI AŞK İDDİASINI ALEVLENDİRDİ

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu, Ramazan Bayramı'nı fırsat bilerek birlikte tatile çıkmıştı. Instagram'da 2,7 milyon takipçisi bulunan Demir, orman manzarasıyla bir paylaşım yaparak kalp emojisi koymuştu. Afra Saraçoğlu ise doğa manzarasına karşı verdiği pozları yayınlamıştı. İkilinin aynı doğa ortamı ve aynı şekildeki siyah demir trabzanlarda paylaşım yapması ise aşk iddiasını güçlendirmişti.