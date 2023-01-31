Haluk Levent'ten tebessüm ettiren Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Benim gibi yakışıklıyı harcadınız - Son Dakika
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Haluk Levent'ten tebessüm ettiren Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Benim gibi yakışıklıyı harcadınız

31.01.2023 10:32

Haluk Levent, Ekrem İmamoğlu ziyareti sonrası gündeme gelen Bilecik Belediye Başkanı Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla ilgili bir paylaşım yaptı. Gençlik fotoğrafını ve Mızrak'ın karesini yan yana getirip paylaşan Levent, "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız" notuyla takipçilerini güldürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun Bilecik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'yla çektirdiği fotoğraflar sosyal medyada gündem yarattı. Tarzıyla dikkat çeken Melek Mızrak Subaşı, Game Of Thrones dizisindeki Targaryen hanesi karakterlerine benzetilirken Haluk Levent'ten de yorum gecikmedi.

"BENİM GİBİ YAKIŞIKLIYI 2 DAKİKADA HARCADINIZ"

Subaşı'nın paylaşımlarının çok konuşulmasının ardından Twitter hesabından kendi gençlik fotoğrafını paylaşan Haluk Levent, "Nankörler! Neymiş Melek Mızrak Subaşı güzelmiş başkan olmalıymış! Benim gibi bir yakışıklıyı ve dünya güzelini 2 dakikada harcadınız!" diyerek takipçilerini güldürdü.

Haluk Levent'ten gülümseten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler, benim gibi yakışıklıyı harcadınız

MELEK MIZRAK SUBAŞI'NDAN YORUMLARA CEVAP

Game Of Thrones'taki Daenerys Targaryen'a benzetilen ve Twitter'da kısa sürede TT olan kendisi hakkında yapılan yorumlara kayıtsız kalamadı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Subaşı, "İltifatlarınız, esprileriniz ve güzel yorumlarınızı görüyor, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmadan, Winter Is Coming!" ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten gülümseten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler, benim gibi yakışıklıyı harcadınız
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Haluk Levent'ten gülümseten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler, benim gibi yakışıklıyı harcadınız Haluk Levent'ten gülümseten Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Nankörler, benim gibi yakışıklıyı harcadınız 'TARGARYEN' KARAKTERİNE BENZETİLEN BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SUBAŞI'NDAN SLOGANLI PAYLAŞIM 'TARGARYEN' KARAKTERİNE BENZETİLEN BİLECİK BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ SUBAŞI'NDAN SLOGANLI PAYLAŞIM

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Son Dakika Magazin Haluk Levent'ten tebessüm ettiren Melek Mızrak Subaşı paylaşımı: Benim gibi yakışıklıyı harcadınız - Son Dakika


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